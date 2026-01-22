Val Kilmer não quis tratamento de câncer por causa de religião e morreu aos 65 anos
Antes disso, segundo a família, ele evitava qualquer tratamento devido às suas crenças na chamada Ciência Cristã, que prega a cura por meio da oração.
A religião, fundada nos EUA em 1879 por Mary Baker Eddy, historicamente desencorajava o uso da medicina moderna, o que já resultou até em processos contra seus membros.
Val Kilmer morreu em 1/4/2025 aos 65 anos. Em entrevista ao New York Times, a filha do ator, Mercedes Kilmer, afirmou que a causa da morte foi pneumonia.
Diagnosticado com câncer de garganta em 2014, Kilmer precisou passar por uma traqueostomia que afetou sua voz.
Nos últimos anos, ele se afastou da atuação, mas retornou brevemente como Tom “Iceman” Kazansky em “Top Gun: Maverick” (2022), no qual sua condição de saúde foi incorporada ao personagem.
Sua trajetória se encerrou como uma das mais lucrativas do cinema. Ao todo, seus filmes arrecadaram quase US$ 2 bilhões nas bilheterias globais. Nascido em 31 de dezembro de 1959, em Los Angeles, Califórnia, Val Kilmer começou sua carreira no teatro antes de se tornar um dos atores mais reconhecidos de Hollywood.