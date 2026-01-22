Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Uma lista inacreditável de nomes de bebês registrados no Brasil

Uma lista inacreditável de nomes de bebês registrados no Brasil

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

Veja os nomes mais estranhos que já foram registrados no Brasil (certamente, antes de 1973, quando não havia esse controle). O levantamento é da Consultoria proScore. O FLIPAR usou imagens ilustrativas.

Crédito: Imagem de OpenClipart-Vectors por Pixabay (montagem duas sequências)

" class="op_lazy">

Agrícola Beterraba Areia – Esse bebê devia ser predestinado para a vida rural…

Crédito: kumustaka por Pixabay

" class="op_lazy">

Alce Barbuda – Barbuda, não. Sou delicadinha.

Crédito: myresb por Pixabay

" class="op_lazy">

Amável Pinto – Ops.

Crédito: Imagem de OpenClipart-Vectors por Pixabay

" class="op_lazy">

Amazonas Rio do Brasil Pimpão – Esse aí curte a natureza do Brasil.

Crédito: Imagem de mohamed Hassan por Pixabay

" class="op_lazy">

América do Sul Brasil de Santana – Aprendendo bastante sobre o país e o continente.

Crédito: OpenClipart-Vectors por Pixabay

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar