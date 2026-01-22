Uma lista inacreditável de nomes de bebês registrados no Brasil
Veja os nomes mais estranhos que já foram registrados no Brasil (certamente, antes de 1973, quando não havia esse controle). O levantamento é da Consultoria proScore. O FLIPAR usou imagens ilustrativas.
Agrícola Beterraba Areia – Esse bebê devia ser predestinado para a vida rural…
Alce Barbuda – Barbuda, não. Sou delicadinha.
Amável Pinto – Ops.
Amazonas Rio do Brasil Pimpão – Esse aí curte a natureza do Brasil.
América do Sul Brasil de Santana – Aprendendo bastante sobre o país e o continente.