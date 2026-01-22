Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trajes típicos pelo mundo: estilos e padronagens de diferentes países

Trajes típicos pelo mundo: estilos e padronagens de diferentes países

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

Kilt – Escócia- Vestimenta tradicional masculina associada à identidade cultural da Escócia, reconhecida pelo uso do tecido padronizado em xadrez. Mais do que uma peça de roupa, tornou-se símbolo histórico, social e cerimonial do país.

Crédito: Imagem de Christopher Chilton por Pixabay

" class="op_lazy">

Kimono — Japão
Traje tradicional japonês, feito geralmente de seda ou algodão. É usado em cerimônias, festivais e ocasiões formais, com cortes e amarrações cheios de significado.

Crédito: Imagem de Jason Goh por Pixabay

" class="op_lazy">

Sari — Índia
Peça feminina composta por um longo tecido drapeado ao redor do corpo. As cores, estampas e tecidos variam conforme a região e o evento.

Crédito: Joy prokash roy/Wikimédia Commons

" class="op_lazy">

Keffiyeh — Arábia Saudita
Lenço tradicional masculino, usado na cabeça para proteção contra sol e areia. Tornou-se símbolo cultural e identitário em vários países árabes.

Crédito: Remy Steinegger/Wikimédia Commons

" class="op_lazy">

Sombrero charro — México
Chapéu de abas largas associado aos cavaleiros charros. Além de funcional, virou ícone visual da cultura mexicana no mundo.

Crédito: - Reprodução do Flickr Victor Muruet

" class="op_lazy">

Lederhosen — Alemanha
Calça curta de couro típica da região da Baviera. É comum em festas tradicionais, como a Oktoberfest, e em eventos folclóricos.

Crédito: Imagem de -Rita-

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar