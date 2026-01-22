Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tradição à mesa: hábitos curiosos de etiqueta em diversos países

Tradição à mesa: hábitos curiosos de etiqueta em diversos países

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

A globalização também tem papel importante nesse processo, promovendo uma troca internacional de práticas, ainda que cada país preserve suas particularidades.

Crédito: Priscilla Du Preez

" class="op_lazy">

“O que já foi obrigatório no século 19, por exemplo, hoje pode soar irrelevante”, explica a consultora de etiqueta e hospitalidade, Luciane Segarra.

Crédito: Bruno/Pixabay

" class="op_lazy">

Baseado na plataforma de gastronomia TasteAltas, confira a seguir uma lista com hábitos curiosos de 15 países quando o assunto é etiqueta!

Crédito: Comida, talheres, mesa, etiqueta - Freepik

" class="op_lazy">

Alemanha: Servir batatas amassadas na Alemanha — em vez de cortadas — não é falta de educação, mas sim um sinal de respeito.

Crédito: Peter Schad/Unsplash

" class="op_lazy">

Coreia do Sul: Se alguém servir um chá, um café ou um prato de uma pessoa mais velha, receber segurando com as duas mãos simboliza respeito.

Crédito: 五玄土 ORIENTO/Unsplash

" class="op_lazy">

Itália: Se alguém te oferecer um cafezinho após a refeição na Itália, não peça um capuccino pois a bebida só é considerada conveniente no café da manhã.

Crédito: Matt Hoffman/Unsplash

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar