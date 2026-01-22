Shipbroker: profissão pouco conhecida oferece oportunidades em mercado aberto
Um shipbroker, como o nome sugere, trabalha como um corretor, mas de navios. É o mesmo trabalho de um corretor de imóveis, mas os objetos são as embarcações navais, sejam pequenas, médias ou grandes.
Não há um curso específico para tornar-se shipbroker. No entanto, é bem comum que engenheiros, sobretudo navais e do petróleo, atuem na área. Afinal, o conhecimento básico é entender sobre os diferentes tipos de navios, compreendendo ainda a complexa engenharia que envolve um navio.
Um shipbroker também precisa ter habilidades comerciais, para atender às demandas de oferta e de procura. Conhecimentos de idiomas, legislação naval e até de oceanos também são bem-vindos.
O corretor de navios precisa estar atento a detalhes como consumo de combustível e compreender que sustentabilidade é um tema comum e necessário nas operações recentes.
Imagine que você precisa exportar uma carga. Qual o tamanho da embarcação usar? Quanto tempo deve durar o contrato? Onde achar a embarcação ideal? Com quem falar? E se a embarcação der defeito no meio da operação, de quem é a responsabilidade? São perguntas que o corretor responderá para você.
A Petrobras costuma lançar licitações para contratar embarcações semanalmente. O corretor de navios também oferece serviços de consultoria, indicando aos interessados quais preços eles devem oferecer para ganhar o certame.