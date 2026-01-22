Saiba a origem do nome de cada mês do ano
A divisão facilitava a organização agrícola, religiosa e administrativa, refletindo as mudanças das estações e as necessidades da sociedade.
Com o tempo, o modelo foi ajustado para alinhar-se ao ciclo solar de 365 dias, dando origem ao calendário juliano e depois ao gregoriano, usado atualmente.
A escolha dos meses e seus nomes reflete aspectos políticos, religiosos e culturais da Roma Antiga. Alguns meses homenageiam deuses, imperadores ou eventos importantes.
Outros mantêm seus nomes numéricos originais. Essa herança permanece até hoje, mesmo após reformas que alteraram a posição dos meses ao longo do ano.
Assim, os meses do calendário não apenas marcam o tempo, mas também conservam traços da história romana.
O nome de cada mês carrega significados que vão desde reverência a divindades até celebrações do poder imperial, revelando como o tempo era concebido e controlado pelos antigos.