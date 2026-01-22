Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Saiba a origem do nome de cada mês do ano

Saiba a origem do nome de cada mês do ano

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

A divisão facilitava a organização agrícola, religiosa e administrativa, refletindo as mudanças das estações e as necessidades da sociedade.

Crédito: Fazenda Alvorada/Divulgação

" class="op_lazy">

Com o tempo, o modelo foi ajustado para alinhar-se ao ciclo solar de 365 dias, dando origem ao calendário juliano e depois ao gregoriano, usado atualmente.

Crédito: Imagem gerada por i.a

" class="op_lazy">

A escolha dos meses e seus nomes reflete aspectos políticos, religiosos e culturais da Roma Antiga. Alguns meses homenageiam deuses, imperadores ou eventos importantes.

Crédito: Imagem de Dominique Devroye por Pixabay

" class="op_lazy">

Outros mantêm seus nomes numéricos originais. Essa herança permanece até hoje, mesmo após reformas que alteraram a posição dos meses ao longo do ano.

Crédito: Imagem gerada por i.a

" class="op_lazy">

Assim, os meses do calendário não apenas marcam o tempo, mas também conservam traços da história romana.

Crédito: Bert Kaufmann wikimedia commons

" class="op_lazy">

O nome de cada mês carrega significados que vão desde reverência a divindades até celebrações do poder imperial, revelando como o tempo era concebido e controlado pelos antigos.

Crédito: Károly Váltó pixabay

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar