Robô criado por chineses é capaz de agir como pássaro
No início de setembro, eles divulgaram um estudo sobre o RoboFalcon 2.0, como vem sendo chamado.
Diferente de robôs anteriores inspirados em insetos, este novo projeto emula o movimento vertebrado tridimensional.
Nesse movimento, a sustentação para o voo é gerada apenas na descida das asas, enquanto a subida é aerodinamicamente inativa, uma característica típica de aves e morcegos.
A principal inovação do RoboFalcon 2.0 é um mecanismo único que combina três movimentos (bater, varrer e dobrar) em um único ciclo, algo inédito na robótica.
Testes em voos reais e túneis de vento comprovaram a capacidade de decolagem autônoma do protótipo.
Apesar dos avanços, os robôs ainda podem precisar de auxílio para a decolagem em alguns cenários.