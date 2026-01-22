Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Robô criado por chineses é capaz de agir como pássaro

No início de setembro, eles divulgaram um estudo sobre o RoboFalcon 2.0, como vem sendo chamado.

Crédito: Divulgação/Science Advances

Diferente de robôs anteriores inspirados em insetos, este novo projeto emula o movimento vertebrado tridimensional.

Crédito: Divulgação/Science Advances

Nesse movimento, a sustentação para o voo é gerada apenas na descida das asas, enquanto a subida é aerodinamicamente inativa, uma característica típica de aves e morcegos.

Crédito: paislie/Pixabay

A principal inovação do RoboFalcon 2.0 é um mecanismo único que combina três movimentos (bater, varrer e dobrar) em um único ciclo, algo inédito na robótica.

Crédito: Kev/Pixabay

Testes em voos reais e túneis de vento comprovaram a capacidade de decolagem autônoma do protótipo.

Crédito: Max van den Oetelaar/Unsplash

Apesar dos avanços, os robôs ainda podem precisar de auxílio para a decolagem em alguns cenários.

Crédito: Reprodução

