Rita Guedes: carreira na TV, período nos Estados Unidos e retorno ao Brasil

De volta ao Brasil, enfrentou um episódio marcante em 2019, quando sofreu um grave acidente de carro na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, após ser atingida por uma van em alta velocidade. O acidente exigiu um período de recuperação e fisioterapia e, segundo a atriz, influenciou sua forma de encarar a vida e o trabalho.

Crédito: Reprodução Instagram /@ritaguedes