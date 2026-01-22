Rita Guedes: carreira na TV, período nos Estados Unidos e retorno ao Brasil
Natural de Catanduva, no interior de São Paulo, ela nasceu em 2 de janeiro de 1972 e iniciou a trajetória artística ainda jovem.
A estreia na televisão ocorreu em 1992, na novela “Despedida de Solteiro”, exibida pela TV Globo, na qual interpretou Bianca Salgado Souza Bastos, personagem inserida em uma trama centrada nas relações familiares após o retorno de uma filha dada como desaparecida.
No ano seguinte, participou de “Olho no Olho”, no papel de Pink. Na novela, ela era uma das filhas de Popô.
Ao longo das décadas de 1990 e 2000, Rita Guedes integrou elencos de diversas novelas e séries, como “Você Decide”, “Irmão Coragem”, “Quem é Você”, “Malhação”, “Uga Uga”, “Desejo de Mulher”, “Alma Gêmea”, “Carga Pesada” e “Eterna Magia”, entre outras.
Em “Malhação”, esteve presente em diferentes temporadas com personagens diferentes.
Em meados da década de 2010, a atriz decidiu se afastar das novelas e se mudar para os Estados Unidos.