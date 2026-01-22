Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Resina que remonta à Antiguidade, incenso até hoje inspira sensações

Sua origem remonta a civilizações como a egípcia, a indiana e a mesopotâmica, onde era queimado em templos como oferenda às divindades.

Crédito: Imagem de Lê Vũ por Pixabay

O uso do incenso se espalhou pelo Mediterrâneo, chegando à Grécia e a Roma, que o empregavam em cultos e cerimônias públicas.

Crédito: Pixabay

Além da função ritual, o incenso sempre teve utilidade prática: perfumar ambientes, espantar insetos e conservar roupas e tecidos.

Crédito: Pixabay

Os tipos de incenso variam de acordo com a matéria-prima, podendo ser naturais, feitos de resinas puras, ou mistos, com ervas e óleos essenciais.

Crédito: Imagem de Daniela Mackova por Pixabay

Entre as variedades naturais, destacam-se o olíbano, a mirra e o copal, cada um com aroma e simbologia próprios.

Crédito: Daye kim por Pixabay

O incenso também pode ser encontrado em bastões, cones, pó ou granulado, adaptando-se a diferentes modos de queima.

Crédito: achirathep por Pixabay

