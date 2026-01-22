Resina que remonta à Antiguidade, incenso até hoje inspira sensações
Sua origem remonta a civilizações como a egípcia, a indiana e a mesopotâmica, onde era queimado em templos como oferenda às divindades.
O uso do incenso se espalhou pelo Mediterrâneo, chegando à Grécia e a Roma, que o empregavam em cultos e cerimônias públicas.
Além da função ritual, o incenso sempre teve utilidade prática: perfumar ambientes, espantar insetos e conservar roupas e tecidos.
Os tipos de incenso variam de acordo com a matéria-prima, podendo ser naturais, feitos de resinas puras, ou mistos, com ervas e óleos essenciais.
Entre as variedades naturais, destacam-se o olíbano, a mirra e o copal, cada um com aroma e simbologia próprios.
O incenso também pode ser encontrado em bastões, cones, pó ou granulado, adaptando-se a diferentes modos de queima.