Religião que causa polêmica afasta as mulheres de Tom Cruise; entenda a Cientologia
Segundo fontes consultadas pelo site, Cruise acreditava que Ana poderia ser sua parceira ideal pessoal e profissionalmente, mas teria tentado influenciá-la a se envolver na religião.
“Ele gosta que as coisas sejam feitas de uma certa maneira, e Ana não é alguém que ele poderia moldar”, teria dito uma pessoa próxima do ator.
Ainda de acordo com a fonte, “foi aí que ele percebeu que ela não era a parceira obediente e aprovada pela igreja que ele esperava.”
Os rumores de que os dois estariam se relacionando começaram em fevereiro. Já as notícias de que eles haviam terminado surgiram em meados de outubro.
Segundo o Radar Online, eles sabiam que o relacionamento não tinha futuro e terminaram de forma amigável.
Essa não foi a primeira vez que a Cientologia teve um papel importante no fim de uma relação amorosa do astro de “Missão Impossível”.