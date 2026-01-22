Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Religião que causa polêmica afasta as mulheres de Tom Cruise; entenda a Cientologia

Segundo fontes consultadas pelo site, Cruise acreditava que Ana poderia ser sua parceira ideal pessoal e profissionalmente, mas teria tentado influenciá-la a se envolver na religião.

Crédito: Divulgação

“Ele gosta que as coisas sejam feitas de uma certa maneira, e Ana não é alguém que ele poderia moldar”, teria dito uma pessoa próxima do ator.

Crédito: Instagram @ana_d_armas

Ainda de acordo com a fonte, “foi aí que ele percebeu que ela não era a parceira obediente e aprovada pela igreja que ele esperava.”

Crédito: Wikimedia Commons/Jay Dixit

Os rumores de que os dois estariam se relacionando começaram em fevereiro. Já as notícias de que eles haviam terminado surgiram em meados de outubro.

Crédito: Reprodução/Instagram

Segundo o Radar Online, eles sabiam que o relacionamento não tinha futuro e terminaram de forma amigável.

Crédito: Montagem/Reprodução/Instagram/@ana_d_armas/X/@movie_tv_scene

Essa não foi a primeira vez que a Cientologia teve um papel importante no fim de uma relação amorosa do astro de “Missão Impossível”.

Crédito: Reprodução

