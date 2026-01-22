Referência no uso de bicicletas, Praia Grande tem beleza e alto astral
No momento, a cidade, localizada a 75 km da capital paulista e vizinha de Santos e São Vicente, possui 365 mil habitantes, sendo a segunda mais populosa da Baixada Santista.
Entre 2022 e 2024, o município registrou o crescimento de 4,47%, algo impulsionado, sobretudo, pelos setores de turismo, comércio e construção civil, que movimentam a economia local.
Entre os indicadores de desenvolvimento, Praia Grande está com o IDH de 0,754 e com o mercado imobiliário em franca ascensão, algo que tem atraído investidores e famílias pela proximidade com o mar e o crescimento na economia e qualidade de vida.
Além disso, a cidade é referência em mobilidade sustentável, visto que possui 100 km de ciclovias e uma faixa contínua de 22,5 km à beira-mar.
Nesse sentido, um terço da população utiliza a bicicleta como meio de transporte diário, pois a ciclovia litorânea conecta bairros, praias e atrações turísticas e incentiva um estilo de vida mais ativo e ligado à natureza.
O aumento do fluxo turístico também contribui para o crescimento populacional da cidade, que atrai novos moradores em busca de qualidade de vida.