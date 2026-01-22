Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Quem diria: Brasil tem um dos vulcões mais antigos do mundo

Trata-se do Vulcão Amazonas, localizado na região de Uatumã, no Pará.

Crédito: Reprodução/Internet

Com 22 km de diâmetro, esse vulcão revela aspectos importantes da história geológica da Amazônia, uma região mais conhecida por sua biodiversidade.

Crédito: Reprodução

Durante a era Paleoproterozóica, erupções moldaram a paisagem e a composição mineral da região.

Crédito: Wikimedia Commons/Odjair Nascimento Baena

A formação do Vulcão Amazonas está ligada a processos tectônicos complexos, como a interação entre placas oceânicas e continentais, que também geraram ricos depósitos minerais, como ouro e cobre.

Crédito: Reprodução

Estudos identificaram três grandes períodos de vulcanismo na Amazônia (há 2 bilhões, 1,88 bilhões e 1,78 bilhões de anos).

Crédito: wikimedia commons Carlamoura.amb

Apesar de extinto, o Vulcão Amazonas ainda é vital para pesquisas sobre a história da Terra e da América do Sul.

Crédito: Reprodução

