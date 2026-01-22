Quem diria: Brasil tem um dos vulcões mais antigos do mundo
Trata-se do Vulcão Amazonas, localizado na região de Uatumã, no Pará.
Com 22 km de diâmetro, esse vulcão revela aspectos importantes da história geológica da Amazônia, uma região mais conhecida por sua biodiversidade.
Durante a era Paleoproterozóica, erupções moldaram a paisagem e a composição mineral da região.
A formação do Vulcão Amazonas está ligada a processos tectônicos complexos, como a interação entre placas oceânicas e continentais, que também geraram ricos depósitos minerais, como ouro e cobre.
Estudos identificaram três grandes períodos de vulcanismo na Amazônia (há 2 bilhões, 1,88 bilhões e 1,78 bilhões de anos).
Apesar de extinto, o Vulcão Amazonas ainda é vital para pesquisas sobre a história da Terra e da América do Sul.