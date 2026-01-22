Príncipe dos exércitos celestiais: Cidades que têm São Miguel Arcanjo como padroeiro
Em 29 de setembro, a Igreja Católica celebra o Dia de São Miguel Arcanjo, data litúrgica cuja celebração também inclui os arcanjos Gabriel e Rafael, reconhecidos por suas missões divinas e papéis espirituais.
Invocado como guardião e padroeiro, São Miguel simboliza coragem e autoridade espiritual frente aos inimigos invisíveis.
Sua devoção é forte tanto em comunidades religiosas quanto em instituições que o têm como protetor.
Gabriel é lembrado como mensageiro divino, portador das revelações de Deus, e Rafael como arcanjo da cura e do amparo espiritual. Juntos, os três arcanjos representam a força, a palavra e a misericórdia de Deus celebradas neste dia especial do calendário cristão.
No Brasil, São Miguel é padroeiro de várias cidades, sendo sua devoção bastante arraigada culturalmente.
São Miguel (Rio Grande do Norte) – Essa cidade do Alto Oeste Potiguar celebra São Miguel como padroeiro desde sua fundação em 29 de setembro de 1750. Ocupa cerca de 166,23 km², com população estimada em 23 537 habitantes; sua economia gira em torno da agricultura local.
São Miguel Arcanjo (São Paulo) – Localizado no interior paulista, no sudoeste do estado, é município integrante da Região Metropolitana de Sorocaba. Possui área de 930,012 km² e população de 32 039 habitantes (em 2022); clima subtropical e agricultura forte, com destaque para produção de uva.