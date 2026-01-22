Pepino gigante chama atenção em cidade do interior catarinense
Conhecido como “Nonô Bode”, Ambrósio afirma não ter usado nenhum insumo diferente no cultivo. “Com tantos anos trabalhando na agricultura, nunca tinha visto algo igual”, disse à Globo Rural.
Por estar muito maduro, o pepino não será consumido pela família: as sementes serão reaproveitadas e o restante servirá de alimento para as galinhas. O tamanho supera o padrão do mercado brasileiro, mas ainda fica abaixo do recorde mundial.
O pepino, aliás, é um dos vegetais mais consumidos ao redor do mundo. Destaca-se por suas inúmeras propriedades nutricionais e benefícios à saúde. Composto por cerca de 95% de água, ele é uma excelente opção para quem busca uma alimentação saudável.
É também rico em minerais, vitaminas e compostos antioxidantes, ajudando no combate a diversas condições. Vamos conhecer, então, os principais benefícios do pepino?
Entre os principais, a sua capacidade de ajudar na perda de peso merece destaque. Por ser baixo em calorias e rico em fibras e água, o pepino aumenta a sensação de saciedade e reduz o apetite, o que pode auxiliar na redução de calorias diárias.
Por ser um alimento de fácil digestão e pouco calórico, pode ser consumido a qualquer momento do dia, sem prejudicar o controle do peso. Com 95% de água, é uma excelente fonte de líquidos, importante para quem pratica atividades físicas.