Palitos de fósforos: descubra a ligação desse simples objeto com a alquimia e a pedra filosofal
Em 1669, Henning Brand, um mercador e alquimista de Hamburgo, Alemanha, fez uma descoberta revolucionária. Na ocasião, ele buscava a mítica pedra filosofal e métodos para criar ouro.
Em meio às experimentações, Brand reuniu 50 galões de urina e os submeteu a processos químicos escolhidos de forma arbitrária, armazenando tudo em seu porão.
A busca era que a destilação resultasse em ouro, entretanto, a substância emitia um brilho noturno impressionante, que gerou o fósforo.
Cabe destacar que o processo exigia 50 litros de urina para produzir apenas um grama de fósforo. O interesse comercial do produto se desenvolveu em 1769, com o químico sueco Carl Wilhelm Scheele, que desenvolveu um método eficiente de vendas.
Johan Gottlieb Gahn complementou este avanço ao descobrir que o fosfato de cálcio, encontrado em ossos de animais, era uma fonte mais abundante e viável para a produção de fósforo.
O nome fósforo ganhou um novo significado graças ao químico britânico John Walker, que percebeu que o material descoberto por Brand flamejava ao ser friccionado em algumas superfícies.