Os melhores lugares para a prática de mergulho no Brasil
Parque Estadual Marinho Pedra da Risca do Meio (CE)- A unidade de conservação foi fundada nos anos 70. É a única totalmente submersa no Ceará. Fica na orla do Mucuripe, 18 km de extensão, com visibilidade de até 30m de profundidade e temperatura média de 27ºC. Tem recifes de corais, peixes, tartarugas e golfinhos.
Serigado de Fora (RN) – A 20 km de Natal, permite mergulho até 90m, tem grutas de arenito, cavernas e variedade de espécies como arraias, moreias, golfinhos e tubarões. Excelente lugar para fotos subaquáticas.
Minas submersas de Currais Novos (RN) – Complexo de 3 minas, onde jazidas de scheelita foram exploradas para fabricação de armas na 2ª Guerra Mundial. O alagamento dos dutos criou um ambiente propício ao mergulho de até 40m de profundidade, em cavernas, com água a 27ºC. Ainda há vestígios de trilhos e ferramentas.
Arraial do Cabo (RJ) – O mar de águas claras permite mergulhos de snorkel ou cilindro com visualização de várias espécies, inclusive animais de passagem em certas épocas do ano, como golfinhos, orcas e baleias jubarte. Entre setembro e fevereiro, a água é fria (15ºC a 22ºC) por causa do movimento de águas profundas da região.
Cânion do Xingó (SE) – Em meio à caatinga do sertão nordestino, surge este oásis formado por paredões de rocha vermelha e laranja que margeiam o rio São Francisco, com pontos para mergulho em águas mornas. O acesso fica na cidade de Canindé, a 220 km da capital Aracaju.
Parque Nacional da Serra dos Órgãos (RJ) – A área que abriga o famoso monte “Dedo de Deus”, na Região Serrana do Rio de Janeiro, tem cachoeiras que formam poços propícios ao mergulho. Dentre as quedas d’água, uma é famosa: a Véu de Noiva, ponto turístico movimentado na área de preservação.