Novo Canecão: palco histórico no Rio irá se transformar em complexo multicultural

O Canecão foi igualmente palco de apostas ousadas. Um dos episódios mais emblemáticos foi protagonizado por Elymar Santos em 1985, quando o cantor utilizou o local para lançar sua carreira ao alugar a casa por conta própria. Ele investiu uma quantia elevada para a época, em uma iniciativa que acabou se tornando um marco de sua trajetória artística.

Crédito: - Reprodução do Youtube