Novo Canecão: palco histórico no Rio irá se transformar em complexo multicultural
Localizado no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, o terreno que hospedou o Canecão irá abrigar um novo complexo cultural combinando a preservação de sua importância cultural com a modernização de sua infraestrutura. O projeto prevê a criação de oito ambientes dedicados à arte, à música e ao entretenimento.
Situado no campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o projeto prevê um complexo cultural ocupando uma área total de 20 mil metros quadrados, dos quais 15 mil serão de área construída. A estimativa é que o novo espaço seja aberto no fim de 2027.
A iniciativa está a cargo do consórcio Bonus Klefer, formado pela Bonus Track, empresa do empresário Luiz Oscar Niemeyer, e pela Klefer, comandada por Kleber Leite, empresário e ex-presidente do Flamengo.
O grupo venceu o leilão realizado em 2023 com uma oferta de R$ 4,35 milhões e assumiu a concessão do espaço por um período de 30 anos, com investimento estimado em R$ 270 milhões para viabilizar a requalificação.
De acordo com os responsáveis, a proposta de retomada do Canecão pretende equilibrar sua vocação cultural com práticas de planejamento urbano sustentável, evitando impactos negativos no entorno.
A iniciativa promete evitar que o novo complexo se transforme em mais um foco de congestionamentos em Botafogo e na Urca. Andre Torós, CEO do consórcio que venceu o leilão, declarou ao portal “Metro Quadrado” que a estratégia é concentrar áreas fixas de embarque e desembarque fora das vias principais da região, especialmente nas proximidades da Avenida Lauro Sodré.