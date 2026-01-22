Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nem todas as ervas são inofensivas: veja as que exigem moderação

Além do uso culinário, muitas ervas são consumidas em chás, infusões e preparações caseiras. Essa versatilidade faz com que estejam presentes no dia a dia de quem busca uma rotina alimentar mais natural.

Crédito: imagem gerada por i.a

No entanto, por conterem princípios ativos potentes, algumas ervas exigem moderação. O consumo excessivo ou contínuo pode provocar efeitos indesejados, especialmente quando feito sem orientação Veja algumas que exigem moderação.

Crédito: Imagem gerada por i.a

ALECRIM – O alecrim é conhecido por suas propriedades antioxidantes e estimulantes da digestão. Também é associado à melhora da circulação e da disposição mental.

Crédito: Imagem de xesisex por Pixabay

Na cozinha, é usado para temperar carnes, legumes, pães e azeites aromatizados. Em forma de chá, costuma ser consumido de maneira ocasional, principalmente após refeições mais pesadas.

Crédito: Flipar

O excesso, porém, pode causar irritação gástrica e aumento da pressão arterial em pessoas sensíveis. O uso diário e prolongado não é indicado, especialmente em versões concentradas.

Crédito: Flipar

SÁLVIA – A sálvia é valorizada por sua ação anti-inflamatória e por ajudar no alívio de desconfortos na garganta e na digestão. Também é usada tradicionalmente para equilibrar a transpiração excessiva.

Crédito: David Monniaux -wikimedia commons

