Nem todas as ervas são inofensivas: veja as que exigem moderação
Além do uso culinário, muitas ervas são consumidas em chás, infusões e preparações caseiras. Essa versatilidade faz com que estejam presentes no dia a dia de quem busca uma rotina alimentar mais natural.
No entanto, por conterem princípios ativos potentes, algumas ervas exigem moderação. O consumo excessivo ou contínuo pode provocar efeitos indesejados, especialmente quando feito sem orientação Veja algumas que exigem moderação.
ALECRIM – O alecrim é conhecido por suas propriedades antioxidantes e estimulantes da digestão. Também é associado à melhora da circulação e da disposição mental.
Na cozinha, é usado para temperar carnes, legumes, pães e azeites aromatizados. Em forma de chá, costuma ser consumido de maneira ocasional, principalmente após refeições mais pesadas.
O excesso, porém, pode causar irritação gástrica e aumento da pressão arterial em pessoas sensíveis. O uso diário e prolongado não é indicado, especialmente em versões concentradas.
SÁLVIA – A sálvia é valorizada por sua ação anti-inflamatória e por ajudar no alívio de desconfortos na garganta e na digestão. Também é usada tradicionalmente para equilibrar a transpiração excessiva.