Nativos de Madagascar e populares no cinema, lêmures podem desaparecer
A espécie é uma das mais raras entre os primatas. Por isso, na ocasião, o perfil do zoológico nas redes sociais celebrou: “Estes lêmures estão à beira da extinção, então é uma grande vitória para a conservação”.
De acordo com o zoológico, nos últimos 30 anos, cerca de 80% dos animais da espécie morreram por causa do desmatamento.
Desta maneira, os lêmures-sifaka foram classificados como criticamente ameaçados de extinção, em 2018, pela União Internacional para a Conservação da Natureza.
Os lêmures-sifaka são naturais da Ilha de Madagascar, onde lutam diariamente pela sobrevivência.
E, sim, é por isso que no filme de animação “Madagascar”, o Rei Julien é um lêmure-sifaka. O desenho, produzido pela Dreamworks, é um sucesso de público, atraindo crianças e também adultos.
Outro lêmure-sifaka famoso é Jovian, protagonista na série de TV dos EUA e do Canadá chamada “Zoboomafoo”, exibida entre 1999 e 2001.