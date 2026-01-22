Molho, extrato, ketchup… saiba usar diferentes tipos de tomate a seu favor
Ao longo do tempo, o tomate passou a ser consumido também em versões industrializadas, que facilitam a rotina. Essas variações, porém, mudam bastante em composição, uso culinário e impacto na saúde.
Apesar dos benefícios, é importante atenção aos excessos e aos rótulos, já que alguns produtos levam conservantes, açúcar e sódio em quantidades elevadas.
Entender as diferenças entre os tipos de derivados de tomate e observar o que cada um leva na composição ajuda a usar o tomate a favor da saúde, sem abrir mão do sabor.
Molho de tomate
É feito a partir do tomate cozido e triturado, podendo ou não receber temperos. As versões simples podem ser boas aliadas no dia a dia, especialmente quando trazem poucos ingredientes.
Muitos molhos prontos levam açúcar, sódio elevado e aditivos. Quanto maior a lista de ingredientes, maior a chance de ser um produto ultraprocessado.
Extrato de tomate – É a forma mais concentrada do tomate, com sabor intenso e textura espessa. Rende bastante e é usado para dar cor e profundidade a molhos, carnes e ensopados