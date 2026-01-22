Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mais de 130 anos após ‘desaparecimento’, espécie de sapo ressurge no Chile

Autor Flipar
Flipar Autor
Tipo Notícia

 

Pesquisadores da Universidade de Concepción, no Chile, identificaram duas populações na região de Araucanía.

Crédito: wikimedia commons/creative commons/ José Joaquín Cortes

O anfíbio foi inicialmente encontrado pelo entomologista francês Philibert Germain em 1893 e descrito oficialmente em 1902, pelo naturalista alemão Rodulfo Amando Philippi.

Crédito: divulgação/Edvin Riveros

Apesar de diversas tentativas de reencontrá-lo entre 1995 e 2016, sua localização permaneceu desconhecida devido à dificuldade em determinar o local exato da descoberta original.

Crédito: divulgação/Edvin Riveros

Entre 2023 e 2024, novas expedições finalmente confirmaram sua existência, permitindo a obtenção dos primeiros dados biológicos e ecológicos da espécie.

Crédito: divulgação/Edvin Riveros

A IUCN ainda classifica a espécie como “dados insuficientes”, ressaltando a necessidade de mais estudos para avaliar sua população e implementar medidas de conservação.

Crédito: NoName_13 por Pixabay

Sapos são anfíbios da ordem Anura (“sem cauda”, em grego antigo), assim como pererecas e rãs. Em muitos casos, é comum acharmos que esses animais são iguais, com as mesmas características. Apesar de terem muitas semelhanças físicas, os três são diferentes.

Crédito: Imagens Pixabay

