Maior praia do planeta fica no Brasil; veja sua extensão

Ela fica no extremo Sul do país, com uma faixa de areia que vai dos Molhes da Barra do Cassino até a Barra do Chuí, na fronteira com o Uruguai. É considerada o balneário marítimo mais antigo do Brasil, desde 1890. Veja agora as outras do ranking.

Crédito: Mauren da Silva Rodrigues - wikimedia commons