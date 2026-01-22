Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Maior praia do planeta fica no Brasil; veja sua extensão

Autor Flipar
A Praia do Cassino, localizada em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, é a maior praia do planeta. Tem 235 km de extensão.

Crédito: Reprodução de vídeo Youtube Luis Silva

Ela fica no extremo Sul do país, com uma faixa de areia que vai dos Molhes da Barra do Cassino até a Barra do Chuí, na fronteira com o Uruguai. É considerada o balneário marítimo mais antigo do Brasil, desde 1890. Veja agora as outras do ranking.

Crédito: Mauren da Silva Rodrigues - wikimedia commons

2ª Ninety Mile – Austrália – 151km – Localizada na costa sudeste de Victoria, a cerca de 260km de Melbourne, a 90 Mile é considerada uma das maiores praias panorâmicas, mais naturais e intocadas do mundo

Crédito: Canal YouTube Sid Travlog

Muitos praticantes de mergulho gostam da região, onde também há uma parque nacional, que zela pela preservação da flora nas áreas de mata e da vasta fauna marinha.

Crédito: Canal YouTube Sid Travlog

3ª Cox’s Bazar – Bangladesh – Índia – 120km – A praia Cox’s Bazar, em Bangladesh, conta com um porto de pesca e ultrapassa os limites da cidade de mesmo nome.

Crédito: Leemon2010 wikimedia commons

Além de ser um destino popular entre os turistas locais, ela também desperta o interesse do público estrangeiro na alta temporada.

Crédito: Mehediabedin wikimedia commons

