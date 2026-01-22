Lindoia: descubra a capital nacional da água mineral

Seguindo pela mesma avenida, a poucos quilômetros dali, está o Engenho Cavalo de Troia. Com estrutura que remete à arquitetura colonial, esse espaço é muito mais que uma loja de cachaças e produtos locais: oferece degustações gratuitas de licores, vinhos e até sorvetes.

Crédito: Reprodução do Facebook Empório Cavalo De Tróia & Vinícola Cremasco e Zanotello