Lindoia: descubra a capital nacional da água mineral
Responsável por cerca de 40% da água mineral consumida no Brasil, essa pequena estância do Circuito das Águas Paulista ganhou o título de Capital Nacional da Água Mineral e carrega esse posto com orgulho.
Com pouco mais de 7 mil habitantes e localizada a 155 km da capital paulista, Lindóia é um destino discreto, mas essencial – tanto para quem busca natureza e tranquilidade quanto para quem, literalmente, quer beber direto da fonte.
A fama de sua água ultrapassa fronteiras. Há quem diga que a NASA comprou a água de Lindóia para missões espaciais, e apesar da falta de confirmação oficial sobre sua ida à Lua, existe até nota fiscal documentando a venda.
Essa lenda alimenta o imaginário local e dá ainda mais charme ao turismo da cidade, que se desenrola entre fontes, paisagens e histórias.
Um bom ponto de partida para qualquer visita a Lindóia é o Rio do Peixe, que corta o município e foi essencial para sua fundação. Às margens desse rio se estabeleceram os primeiros bandeirantes e, mais tarde, surgiram os bairros centrais.
O símbolo máximo da cidade é o Monumento da Garrafa, uma escultura de mais de 5 metros que homenageia o maior tesouro local: a água mineral. Inaugurada em 1978, essa grande garrafa fica na Avenida 31 de Março e é parada obrigatória para quem visita a cidade.