Lei inédita garante direitos às abelhas da Amazônia peruana
Ela reconhece esses insetos como “sujeitos de direitos” e permite que sejam representados judicialmente sempre que sua sobrevivência ou habitat estiverem ameaçados. A norma abrange abelhas sem ferrão do grupo Meliponinos, aliás.
Assim, garante o direito à existência, a populações saudáveis e a ambientes livres de poluição. A lei também proíbe pesticidas químicos, a destruição de colmeias e autoriza defensores ambientais e povos indígenas a acionarem a Justiça em nome das abelhas.
Recentemente, pesquisa do Rede Biota Cerrado, financiada pelo CNPq, descobriu abelhas únicas na Chapada dos Veadeiros. O estudo da Universidade de Brasília, visa a mapear essas espécies, avaliar suas populações e acompanhar riscos ambientais.
O professor alerta que mudanças climáticas podem extinguir abelhas únicas da Chapada dos Veadeiros e destaca a importância do monitoramento e preservação das espécies.
O projeto envolve estudantes na coleta de abelhas e na análise genética das populações na Chapada dos Veadeiros, com pesquisas realizadas no Santuário Fazenda Volta da Serra, que apoia a ciência há mais de 20 anos.
A redução no número de abelhas, aliás, preocupa ambientalistas e produtores rurais em todo o mundo. Mais da metade dos cultivos do planeta dependem da polinização de abelhas e outros insetos, de acordo com o site New Scientist.