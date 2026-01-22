Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lei inédita garante direitos às abelhas da Amazônia peruana

Ela reconhece esses insetos como “sujeitos de direitos” e permite que sejam representados judicialmente sempre que sua sobrevivência ou habitat estiverem ameaçados. A norma abrange abelhas sem ferrão do grupo Meliponinos, aliás.

Crédito: Flipar

Assim, garante o direito à existência, a populações saudáveis e a ambientes livres de poluição. A lei também proíbe pesticidas químicos, a destruição de colmeias e autoriza defensores ambientais e povos indígenas a acionarem a Justiça em nome das abelhas.

Crédito: Flipar

Recentemente, pesquisa do Rede Biota Cerrado, financiada pelo CNPq, descobriu abelhas únicas na Chapada dos Veadeiros. O estudo da Universidade de Brasília, visa a mapear essas espécies, avaliar suas populações e acompanhar riscos ambientais.

Crédito: Reprodução

O professor alerta que mudanças climáticas podem extinguir abelhas únicas da Chapada dos Veadeiros e destaca a importância do monitoramento e preservação das espécies.

Crédito: Flipar

O projeto envolve estudantes na coleta de abelhas e na análise genética das populações na Chapada dos Veadeiros, com pesquisas realizadas no Santuário Fazenda Volta da Serra, que apoia a ciência há mais de 20 anos.

Crédito: Flipar

A redução no número de abelhas, aliás, preocupa ambientalistas e produtores rurais em todo o mundo. Mais da metade dos cultivos do planeta dependem da polinização de abelhas e outros insetos, de acordo com o site New Scientist.

Crédito: Prefeitura de Barra do Rio Azul

