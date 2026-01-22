Laranja previne doenças e melhora qualidade de vida

A laranja se destaca não apenas pelos seus benefícios para a saúde, mas também pela sua praticidade e popularidade, sendo uma fruta amplamente consumida em diversas partes do mundo. Ela proporciona benefícios que vão desde o fortalecimento do sistema imunológico até a proteção contra doenças mais graves.

Crédito: Imagem de Jan Vašek por Pixabay