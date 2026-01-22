Imponência e história: Castelos da Europa atraem turistas do mundo inteiro
Alguns viraram museus históricos, outros são mantidos na forma original para visitação, e ainda há os que sirvam, até hoje, como residência de famílias da Realeza, com a aceitação popular, como ocorre com o Castelo de Windsor, ainda habitado, na Inglaterra.
Alguns ficam em regiões remotas dos países, a dezenas ou centenas de quilômetros das capitais. Outros estão na área urbana de grandes cidades, se misturando ao dia a dia da população, como ocorre com o Castelo de Edimburgo, no centro da capital escocesa.
Castelo de Windsor – Windsor, Inglaterra – Residência da Realeza Britânica. Construído no século 11, após a conquista normanda da Inglaterra por Guilherme I. Usado pelos monarcas desde o reinado de Henrique I (1100), é o castelo da Europa há mais tempo habitado.
Alcácer de Segóvia – Segóvia, Espanha – Erguido sobre um penhasco na confluência dos rios Eresma e Clamores, perto das Montanhas de Guadarrama, tem o formato peculiar de proa de navio. Sua construção remonta a 1122.
Castelo de Hohenwerfen – Salzburgo, Áustria – Fica num precipício de 623 metros de altura, a 40 km do Centro de Salzburgo. A fortaleza é cercada pelos Alpes e pelas Montanhas Tennen. Construído entre 1075 e 1078.
Castelo de Neuschwanstein – Baviera, Alemanha – Construído entre 1869 e 1892, ele fica perto das cidades de Hohenschwangau e Füssen, no sudoeste da Baviera. Sua arquitetura com torres delicadas srviu de inspiração para o Castelo da Bela Adormecida, de Walt Disney.