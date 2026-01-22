Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Gordinhos ou esbeltos? Veja raças de cães com maior (ou menor) tendência a ganhar peso

Autor Flipar
Flipar Autor
Tipo Notícia

 

Galgo Inglês (Greyhound): Conhecido pela velocidade, tem um corpo extremamente magro, musculoso e aerodinâmico.

Crédito: Domínio público

Whippet: É um cão esbelto, ágil e elegante, conhecido por sua velocidade e comportamento gentil. É afetuoso, dócil, e se adapta bem a ambientes internos, sendo uma ótima companhia familiar.

Crédito: flickr Winky

Saluki: Originário da Ásia, o Saluki é um cão de porte elegante e corpo esguio, famoso por sua velocidade e resistência. É reservado e leal, com uma natureza independente e um instinto de caça apurado.

Crédito: Reprodução/ Animal Planet

Galgo Afegão (Afghan Hound): É um cão de porte nobre e elegante, com pelagem longa e sedosa. É independente, leal e pode ser reservado com estranhos, mas é afetuoso e brincalhão com a família.

Crédito: João Marcos Martins wikimedia commons

Podengo Português: É um cão ágil, enérgico e muito versátil, usado tradicionalmente na caça. É alerta, leal e adaptável, com uma natureza curiosa e excelente instinto de caça.

Crédito: Canárias wikimedia commons

Borzoi: Este cão de origem russa tem porte elegante e pelagem longa. É conhecido por sua velocidade e graça. É calmo, afetuoso e um pouco independente, sendo reservado com estranhos, mas muito leal à família.

Crédito: Taru T Torpström wikimedia commons

