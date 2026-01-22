Gordinhos ou esbeltos? Veja raças de cães com maior (ou menor) tendência a ganhar peso

Labrador Retriever: Ativo por natureza, mas com forte apetite, tende a ganhar peso sem atividades físicas regulares. É um cão de porte médio-grande e muito inteligente, com um temperamento amigável e sociável. É leal, fácil de treinar e adora atividades ao ar livre, sendo excelente tanto como cão de família quanto de trabalho.

Crédito: Erikeltic wikimedia commons