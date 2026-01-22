Gigantes do céu: os pássaros da Pré-história
Archaeopteryx
Considerado uma das primeiras aves, viveu no final do período Jurássico (cerca de 150 milhões de anos atrás).
Ele tinha características de répteis, como dentes e uma longa cauda óssea, mas também tinha penas e asas, tornando-o um elo importante na transição entre dinossauros e aves modernas.
Pterossauros
Esses não eram pássaros de fato, mas répteis voadores que viveram ao lado dos dinossauros
Exemplos incluem o Pterodáctilo e o Quetzalcoatlus, o maior animal voador já registrado, com envergadura de asas de até 12 metros.
Confuciusornis
Viveu no período Cretáceo (cerca de 125 milhões de anos atrás).
Era uma ave primitiva sem dentes, com um bico semelhante ao das aves modernas. Tinha longas penas na cauda e foi uma das primeiras aves a exibir uma estrutura semelhante ao bico.