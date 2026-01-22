Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Gigantes do céu: os pássaros da Pré-história

Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

Archaeopteryx
Considerado uma das primeiras aves, viveu no final do período Jurássico (cerca de 150 milhões de anos atrás).

Crédito: Durbed/Wikimédia Commons

" class="op_lazy">

Ele tinha características de répteis, como dentes e uma longa cauda óssea, mas também tinha penas e asas, tornando-o um elo importante na transição entre dinossauros e aves modernas.

Crédito: H. Raab/Wikimédia Commons

" class="op_lazy">

Pterossauros
Esses não eram pássaros de fato, mas répteis voadores que viveram ao lado dos dinossauros

Crédito: Sebastian Ganso/Pixabay

" class="op_lazy">

Exemplos incluem o Pterodáctilo e o Quetzalcoatlus, o maior animal voador já registrado, com envergadura de asas de até 12 metros.

Crédito: Susanne Henßen/Creative Commons

" class="op_lazy">

Confuciusornis
Viveu no período Cretáceo (cerca de 125 milhões de anos atrás).

Crédito: Ghedoghedo/Wikimédia Commons

" class="op_lazy">

Era uma ave primitiva sem dentes, com um bico semelhante ao das aves modernas. Tinha longas penas na cauda e foi uma das primeiras aves a exibir uma estrutura semelhante ao bico.

Crédito: Tommy/Wikimédia Commons

