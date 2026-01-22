Famosas aderem à bioestimulação de colágeno para melhorar a pele
Segundo a médica especialista em contorno corporal, Dra. Paola Telles, em entrevista à “Istoé”, o procedimento pode trazer bons resultados na textura da pele, desde que sejam seguidas todas as orientações profissionais.
“No entanto, é fundamental seguir as recomendações do fabricante e do profissional de saúde para garantir a segurança e eficácia do tratamento”, ressalta. Sobre a retomada dos exercícios, ela explica que o ideal é aguardar de 7 a 14 dias.
Diariamente, academias recebem pessoas que querem ganhar massa muscular e emagrecer. Aliado a esses objetivos, os suplementos prometem contribuir em mudanças no corpo. Entre eles, um se consolidou, sobretudo para quem já passou dos 40: o colágeno.
Colágeno é a proteína mais abundante do organismo, formada por diversos aminoácidos. Apesar de ser produzida pelo corpo, com o avançar dos anos, ocorre a degradação natural e progressiva da substância.
Ele é uma proteína estrutural fundamental para o corpo humano, sendo o componente principal da pele, ossos, tendões, ligamentos e cartilagem.
O colágeno também é importante para dar estrutura e firmeza aos ossos, mantendo-os fortes. No entanto, com o envelhecimento, a quantidade diminui, deixando-os mais frágeis e menos densos, o que aumenta o risco de fraturas nos idosos.