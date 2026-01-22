Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Estudo confirma presença humana nas Cataratas do Iguaçu há seis milênios

Estudo confirma presença humana nas Cataratas do Iguaçu há seis milênios

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

A descoberta é resultado de um estudo abrangente em nove sítios arqueológicos. Os pesquisadores coletaram e dataram artefatos encontrados em locais como a ilha San Martín e em áreas entre o Circuito Inferior e o Puerto Macuco.

Crédito: Gentileza/Conicet/UNLP

" class="op_lazy">

Essa pesquisa revela a profunda história de ocupação humana nessa região que hoje marca a fronteira entre Brasil e Argentina. O Parque Nacional do Iguaçu, afinal, é um dos principais monumentos do Brasil e, inclusive, parada recomendada a visitantes ilustres.

Crédito: Bernardo Moraes wikimedia commons

" class="op_lazy">

Em junho de 2025, aliás, a princesa Kako, do Japão, esteve no Brasil a convite do governo federal e, entre outros lugares, passou pelas famosas Cataratas.

Crédito: Divulgação prefeitura de Foz do Iguaçu

" class="op_lazy">

Em 2024, o parque alcançou a marca de 1.893.116 visitantes – a terceira maior de sua história, ficando atrás de 2019, quando recebeu 2.020.358 pessoas, e de 2018, quando 1.895.501 visitantes viram as cataratas.

Crédito: Deni Williams wikimedia commons

" class="op_lazy">

Atores da novela “Vale Tudo”, remake que está em cartaz na Globo, fizeram gravações em Foz no Iguaçu antes da estreia da novela e se encantaram. “Primeiro dia de gravação e já fomos presenteados com essa paisagem e pôr do sol!”, escreveu Cauã Reymond na ocasião.

Crédito: Reprodução Instagram

" class="op_lazy">

Recentemente, a influenciadora, ex-BBB e atriz Jade Picon também esteve nas Cataratas do Iguaçu. Cheia de estilo, ela apareceu com uma elegante roupa de frio condizente com o clima no sul do Brasil.

Crédito: Reprodução Instagram

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar