Escadarias que são monumentos turísticos: haja fôlego para a visitação
Esses monumentos de degraus são locais de contemplação e cultura. Veja alguns locais com grandes escadarias que se destacam.
Escadaria Selarón, Rio de Janeiro, Brasil: Possui 215 degraus cobertos por mosaicos de azulejos coloridos de várias partes do mundo. O acesso é a pé e foi criada pelo artista Jorge Selarón em 1990. É um símbolo cultural do Rio e da diversidade artística.
Escadaria da Praça de Espanha, Roma, Itália: Com 135 degraus, conecta a Piazza di Spagna à Igreja Trinità dei Monti. Criada em 1725, é acessada facilmente por pedestres e é ponto de encontro e referência arquitetônica na cidade.
Escadaria do Buda Tian Tan, Hong Kong, China: Tem 268 degraus que levam ao icônico Buda Gigante de bronze. Construída em 1993, o acesso é via teleférico até próximo ao local e a pé depois. Representa paz e espiritualidade para milhões.
Chand Baori, Abhaneri, Índia: Este poço-escada possui cerca de 3.500 degraus simétricos em 13 níveis. Criado no século IX, é acessível por turistas e mostra a engenhosidade indiana em captação de água no deserto.
Escadaria Potemkin, Odessa, Ucrânia: Com 192 degraus, ela foi construída em 1837 como entrada monumental para Odessa. Acessada por pedestres, é importante para o cenário cinematográfico e como marco arquitetônico da cidade.