Costumes dos brasileiros que são rejeitados em outros países
No Brasil, cumprimentar com abraços e beijos no rosto é visto como sinal de simpatia. Esse contato físico é parte do jeito caloroso do brasileiro.
No Japão, isso pode ser invasivo, pois eles prezam por distância e formalidade. Saudações são discretas, como o ato de se curvar levemente.
Falar alto, rir e gesticular em público no Brasil passa como algo natural. Isso expressa o bom humor e a sociabilidade típicos do país.
Na Alemanha, o comportamento barulhento pode ser visto como falta de respeito. Lá se valoriza o ambiente calmo e reservado.
Chegar um pouco atrasado no Brasil, mesmo em compromissos sociais, é tolerado. Muitas vezes isso nem gera comentários.
Na Inglaterra, pontualidade é essencial e sinal de respeito. Atrasar-se soa como desleixo ou desconsideração. O Big Ben, por sinal, é um dos símbolos de hora precisa.