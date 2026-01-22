Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Costumes dos brasileiros que são rejeitados em outros países

Autor Flipar
No Brasil, cumprimentar com abraços e beijos no rosto é visto como sinal de simpatia. Esse contato físico é parte do jeito caloroso do brasileiro.

Crédito: imagem gerada por i.a

No Japão, isso pode ser invasivo, pois eles prezam por distância e formalidade. Saudações são discretas, como o ato de se curvar levemente.

Crédito: Imagem de StockSnap por Pixabay

Falar alto, rir e gesticular em público no Brasil passa como algo natural. Isso expressa o bom humor e a sociabilidade típicos do país.

Crédito: imagem gerada por i.a

Na Alemanha, o comportamento barulhento pode ser visto como falta de respeito. Lá se valoriza o ambiente calmo e reservado.

Crédito: Imagem de Iva Castro por Pixabay

Chegar um pouco atrasado no Brasil, mesmo em compromissos sociais, é tolerado. Muitas vezes isso nem gera comentários.

Crédito: imagem gerada por i.a

Na Inglaterra, pontualidade é essencial e sinal de respeito. Atrasar-se soa como desleixo ou desconsideração. O Big Ben, por sinal, é um dos símbolos de hora precisa.

Crédito: wikimedia commons Peter Broster

