Colisão da Terra há bilhões de anos pode ter gerado placas que causam terremotos
De acordo com o estudo, o calor gerado pelo impacto criou os blocos rochosos. As placas tectônicas são estruturas gigantescas que se movimentam no interior da Terra e que, ao fazerem esse movimento, acabam causando reflexos na superfície. Daí os terremotos e os tsunamis que provocam tragédias.
Países que ficam sobre as placas tectônicas têm um histórico de episódios de tremores e maremotos que exigem um planejamento minucioso para a prevenção de mortes – como reforço de estruturas dos prédios e criação de abrigos para a fuga.
Em 2023, pesquisadores publicaram na revista Earth-Science Reviews um novo mapa com todas as placas tectônicas da Terra.
Há 64 anos, em 22/5/1960, ocorreu o maior terremoto da história, em intensidade. Atingiu espantosos 9,5 graus de magnitude. Foi o Sismo de Valdivia, em Araucanía, no Chile.
O abalo foi tão forte que causou tremores até mesmo na capital Santiago e em cidades argentinas, como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza e La Rioja. Essa magnitude nunca mais foi atingida na história mundial.
O terremoto de Valdivia também produziu um tsunami ao largo do Oceano Pacífico, atingindo Havaí e Japão, além da erupção do vulcão Puyehue. Cerca de 5.700 pessoas morreram e mais de 2 milhões ficaram feridas.