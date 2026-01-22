Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cogumelos surpreendem com universo de utilidades: gastronomia, medicina e até tecnologia

Pertencentes ao reino Fungi, os cogumelos não são vegetais nem animais. Crescem a partir de esporos e se alimentam por decomposição, ajudando a reciclar nutrientes no solo.

Crédito: Pixabay

Uma de suas partes mais impressionantes é o micélio, rede subterrânea formada por filamentos. Essa estrutura se estende por longas distâncias e conecta árvores e plantas.

Crédito: Pixabay

Pesquisadores chamam essa rede de “internet natural” das florestas, pois ela permite a troca de nutrientes e informações químicas entre espécies vegetais.

Crédito: Pixabay

No estado do Oregon, nos Estados Unidos, existe um fungo chamado Armillaria ostoyae cujo micélio cobre mais de 9 quilômetros quadrados. É considerado um dos maiores organismos vivos do planeta.

Crédito: W.J.Pilsak wikimedia commons

Além do tamanho, há espécies capazes de emitir luz própria. A bioluminescência é vista em fungos como o Mycena chlorophos, encontrado no Japão e no Brasil, que brilha em verde durante a noite.

Crédito: Self wikimedia commons

Essa luminescência pode atrair insetos que ajudam a espalhar esporos, garantindo a reprodução da espécie. É um espetáculo natural que encanta cientistas e curiosos.

Crédito: Leoboudv wikimedia commons

