Cogumelos surpreendem com universo de utilidades: gastronomia, medicina e até tecnologia
Pertencentes ao reino Fungi, os cogumelos não são vegetais nem animais. Crescem a partir de esporos e se alimentam por decomposição, ajudando a reciclar nutrientes no solo.
Uma de suas partes mais impressionantes é o micélio, rede subterrânea formada por filamentos. Essa estrutura se estende por longas distâncias e conecta árvores e plantas.
Pesquisadores chamam essa rede de “internet natural” das florestas, pois ela permite a troca de nutrientes e informações químicas entre espécies vegetais.
No estado do Oregon, nos Estados Unidos, existe um fungo chamado Armillaria ostoyae cujo micélio cobre mais de 9 quilômetros quadrados. É considerado um dos maiores organismos vivos do planeta.
Além do tamanho, há espécies capazes de emitir luz própria. A bioluminescência é vista em fungos como o Mycena chlorophos, encontrado no Japão e no Brasil, que brilha em verde durante a noite.
Essa luminescência pode atrair insetos que ajudam a espalhar esporos, garantindo a reprodução da espécie. É um espetáculo natural que encanta cientistas e curiosos.