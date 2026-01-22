Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Casa 3D não tem tijolos nem cimento; saiba o preço

Em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, um modelo de imóvel impresso em 3D foi colocado à mostra recentemente para visitação.

Crédito: Casa 3D - Grupo Katz/Divulgação

" class="op_lazy">

A casa com acabamentos, louças e mobiliário custa R$ 120 mil, valor inferior à média do praticado em mercado de imóveis de cidades de médio e grande porte do Brasil.

Crédito: Casa 3D - Grupo Katz/Divulgação

" class="op_lazy">

A técnica para construção da casa 3D é baseada em um material denominado microconcreto.

Crédito: Casa 3D - Grupo Katz/Divulgação

" class="op_lazy">

De acordo com o grupo empresarial responsável pelo projeto, a matéria-prima garante maior resistência e durabilidade, além de ser mais econômica.

Crédito: Casa 3D - Grupo Katz/Divulgação

" class="op_lazy">

A empresa responsável pelo protótipo é a Cosmos 3D, uma associação da brasileira Katz Construções com o grupo espanhol IT3D.

Crédito: Grupo Katz - Casa 3D - Grupo Katz/Divulgação

" class="op_lazy">

Daniel Katz, presidente do Grupo Katz, declarou que a primeira casa 3D vendida no Brasil será construída na região da Costa do Descobrimento, na Bahia.

Crédito: Casa 3D - Grupo Katz/Divulgação

