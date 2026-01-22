Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bangkok ganhará ponte-jardim para pedestres com praça suspensa e até mirante

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

A proposta é ligar o centro histórico de Phra Nakhon à área residencial de Thonburi, integrando-se às calçadas que já existem.

Crédito: Wikimedia Commons by Don Ramey Logan, CC-BY-SA 3.0

" class="op_lazy">

Esse é o segundo projeto arquitetônico “fora da caixa” anunciado pela cidade de Bangkok em menos de um ano.

Crédito: Pexels/Alexis Ricardo Alaurin

" class="op_lazy">

Bangkok é a capital e maior cidade da Tailândia, com cerca de 11,3 milhões de habitantes.

Crédito: Andreas Brücker/Unsplash

" class="op_lazy">

Cortada pelo majestoso rio Chao Phraya, Bangkok fascina com seus templos dourados, como o imponente Grand Palace.

Crédito: Sung Shin/Unsplash

" class="op_lazy">

O palácio é um dos principais marcos históricos e atrai visitantes do mundo inteiro, sendo o antigo centro do poder monárquico da Tailândia.

Crédito: Pexels/lee starry

" class="op_lazy">

Entre os templos mais importantes está também o Wat Pho, famoso pelo imenso Buda Reclinado.

Crédito: Wikimedia Commons/Wolfgang Holzem

