Bangkok ganhará ponte-jardim para pedestres com praça suspensa e até mirante
A proposta é ligar o centro histórico de Phra Nakhon à área residencial de Thonburi, integrando-se às calçadas que já existem.
Esse é o segundo projeto arquitetônico “fora da caixa” anunciado pela cidade de Bangkok em menos de um ano.
Bangkok é a capital e maior cidade da Tailândia, com cerca de 11,3 milhões de habitantes.
Cortada pelo majestoso rio Chao Phraya, Bangkok fascina com seus templos dourados, como o imponente Grand Palace.
O palácio é um dos principais marcos históricos e atrai visitantes do mundo inteiro, sendo o antigo centro do poder monárquico da Tailândia.
Entre os templos mais importantes está também o Wat Pho, famoso pelo imenso Buda Reclinado.