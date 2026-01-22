Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Animais que invadem as casas durante o verão

Animais que invadem as casas durante o verão

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

O problema afeta desde apartamentos até casas térreas, tanto em áreas rurais como em ambientes urbanos com elevada densidade populacional.

Crédito: Boaventuravinicius wikimedia commons

" class="op_lazy">

Além do incômodo, alguns desses animais podem causar riscos à saúde, contaminar alimentos ou provocar acidentes.

Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

" class="op_lazy">

Entender por que essas espécies de animais aparecem e como evitá-los é essencial para reduzir a infestação nos meses mais quentes.

Crédito: reprodução tv globo

" class="op_lazy">

MOSQUITOS -O calor acelera o ciclo de vida dos mosquitos, que se reproduzem em água parada, comum após chuvas de verão. Ambientes urbanos oferecem inúmeros pontos propícios para a proliferação.

Crédito: Wikimedia/Domínio Público

" class="op_lazy">

Para evitar, é fundamental eliminar recipientes com água acumulada, manter ralos limpos e usar telas em portas e janelas. Repelentes ambientais ajudam a reduzir a presença dentro de casa.

Crédito: Reprodução

" class="op_lazy">

BARATAS – As baratas se beneficiam do calor para se reproduzir mais rapidamente e buscam abrigo em cozinhas e banheiros. Restos de comida e umidade favorecem sua permanência.

Crédito: annemiek59/Pixabay

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar