Animais que invadem as casas durante o verão
O problema afeta desde apartamentos até casas térreas, tanto em áreas rurais como em ambientes urbanos com elevada densidade populacional.
Além do incômodo, alguns desses animais podem causar riscos à saúde, contaminar alimentos ou provocar acidentes.
Entender por que essas espécies de animais aparecem e como evitá-los é essencial para reduzir a infestação nos meses mais quentes.
MOSQUITOS -O calor acelera o ciclo de vida dos mosquitos, que se reproduzem em água parada, comum após chuvas de verão. Ambientes urbanos oferecem inúmeros pontos propícios para a proliferação.
Para evitar, é fundamental eliminar recipientes com água acumulada, manter ralos limpos e usar telas em portas e janelas. Repelentes ambientais ajudam a reduzir a presença dentro de casa.
BARATAS – As baratas se beneficiam do calor para se reproduzir mais rapidamente e buscam abrigo em cozinhas e banheiros. Restos de comida e umidade favorecem sua permanência.