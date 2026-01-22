‘Nazaré Brasileira’: praia atrai atenção do mundo por maior onda do Brasil
Assim, transformou a pacata cidade em “Nazaré Brasileira”, em alusão à vila portuguesa famosa por seus paredões de água. A façanha ocorreu na Laje da Jagua, formação submersa que gera ondas colossais graças ao fenômeno do shoaling.
Desde então, Jaguaruna tornou-se destino obrigatório para “big riders” e amantes da aventura, além de virar símbolo de respeito entre os picos mais impressionantes e perigosos do mundo.
A Praia de Nazaré, aliás é uma das mais violentas do planeta. Ao norte de Lisboa, ganhou fama pelo gigantismo e pela ferocidade de suas ondas.
Esse fenômeno ocorre por causa da presença de um cânion submerso, uma fenda criada por tremor de terra, que faz com que as ondas ganhem força incomum em direção à costa. Já houve registros de ondas de até 30 metros de altura.
No verão, as famílias se reúnem para observar o mar com ondas gigantes, onde surfistas aproveitam para fazer apresentações e participar de competições, sob risco de acidentes.
A morte do surfista baiano Márcio Freire em Nazaré, em 5/1/2023, chamou novamente a atenção para o perigo dessa praia, que ameaça até mesmo esportistas experientes.