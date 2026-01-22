Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

‘Nazaré Brasileira’: praia atrai atenção do mundo por maior onda do Brasil

Assim, transformou a pacata cidade em “Nazaré Brasileira”, em alusão à vila portuguesa famosa por seus paredões de água. A façanha ocorreu na Laje da Jagua, formação submersa que gera ondas colossais graças ao fenômeno do shoaling.

Crédito: Reprodução de vídeo

Desde então, Jaguaruna tornou-se destino obrigatório para “big riders” e amantes da aventura, além de virar símbolo de respeito entre os picos mais impressionantes e perigosos do mundo.

Crédito: Reprodução de vídeo

A Praia de Nazaré, aliás é uma das mais violentas do planeta. Ao norte de Lisboa, ganhou fama pelo gigantismo e pela ferocidade de suas ondas.

Crédito: Captura de vídeo do site www.redbull.com/br-pt

Esse fenômeno ocorre por causa da presença de um cânion submerso, uma fenda criada por tremor de terra, que faz com que as ondas ganhem força incomum em direção à costa. Já houve registros de ondas de até 30 metros de altura.

Crédito: Captura de vídeo do site www.redbull.com/br-pt

No verão, as famílias se reúnem para observar o mar com ondas gigantes, onde surfistas aproveitam para fazer apresentações e participar de competições, sob risco de acidentes.

Crédito: Reprodução de vídeo

A morte do surfista baiano Márcio Freire em Nazaré, em 5/1/2023, chamou novamente a atenção para o perigo dessa praia, que ameaça até mesmo esportistas experientes.

Crédito: reprodução redes sociais

