‘Milagre da engenharia’: ilha artificial de Dubai custou R$ 64 bilhões
A “Palm Jumeirah”, como é chamada, abriga hotéis, marinas e residências de luxo.
Ao todo, a ilha artificial tem 31 km² e foi criada para ser uma vitrine do urbanismo de alto padrão.
Projetada pelo escritório americano HHCP e desenvolvida pela estatal Nakheel, a ilha começou a ser construída em 2001.
Seu formato de palmeira, visível do espaço, é composto por um “tronco” central, 17 “folhas” residenciais e um semicírculo externo que funciona como barreira de proteção contra as ondas do mar.
No tronco estão shoppings, restaurantes, centros comerciais e residências; nas folhas ficam mansões e vilas privadas com acesso direto ao mar e praias exclusivas.
No “Crescent” (como é chamado o semicírculo externo) se concentram os grandes resorts e hotéis cinco estrelas, como o famoso “Atlantis The Palm”, que abriga parque aquático, aquário e restaurantes de chefs renomados.