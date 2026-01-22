Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

‘Milagre da engenharia’: ilha artificial de Dubai custou R$ 64 bilhões

‘Milagre da engenharia’: ilha artificial de Dubai custou R$ 64 bilhões

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

A “Palm Jumeirah”, como é chamada, abriga hotéis, marinas e residências de luxo.

Crédito: Reprodução/YouTube

" class="op_lazy">

Ao todo, a ilha artificial tem 31 km² e foi criada para ser uma vitrine do urbanismo de alto padrão.

Crédito: Reprodução/YouTube

" class="op_lazy">

Projetada pelo escritório americano HHCP e desenvolvida pela estatal Nakheel, a ilha começou a ser construída em 2001.

Crédito: Wikimedia Commons/ Bauer Kneissl

" class="op_lazy">

Seu formato de palmeira, visível do espaço, é composto por um “tronco” central, 17 “folhas” residenciais e um semicírculo externo que funciona como barreira de proteção contra as ondas do mar.

Crédito: Commander Leroy Chiao/NASA

" class="op_lazy">

No tronco estão shoppings, restaurantes, centros comerciais e residências; nas folhas ficam mansões e vilas privadas com acesso direto ao mar e praias exclusivas.

Crédito: Reprodução/YouTube

" class="op_lazy">

No “Crescent” (como é chamado o semicírculo externo) se concentram os grandes resorts e hotéis cinco estrelas, como o famoso “Atlantis The Palm”, que abriga parque aquático, aquário e restaurantes de chefs renomados.

Crédito: Pexels/Mikhail Nilov

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar