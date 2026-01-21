Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Em nova série, Will Smith visita laboratório brasileiro na Antártica, um dos mais remotos do mundo

Autor Flipar
Na Antártica, o artista conheceu uma base científica brasileira de destaque internacional, o laboratório Criosfera 1.

Crédito: Montagem/Reprodução/Instagram

Recentemente, em dezembro de 2025, o laboratório alcançou um feito histórico: se tornou a primeira expedição científica totalmente neutra em carbono.

Crédito: Flickr - Marinha do Brasil

Inúmeros órgãos apoiam o projeto, como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), entre outros.

Crédito: Flickr - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

Em cada cenário, Will Smith acompanha estudos científicos, conversa com pesquisadores e interage com comunidades que vivem em ambientes extremos.

Crédito: Divulgação

