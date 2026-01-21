Barbie tem novas edições comemorativas; criatividade conquista colecionadores
Apresentada oficialmente em março de 1959, a primeira Barbie usava um maiô listrado em preto e branco, tinha o cabelo preso em um rabo de cavalo e foi lançada nas versões loira platinada e morena. Comercializada como um “modelo de moda para adolescentes”, suas roupas foram criadas por Charlotte Johnson, da Mattel. As primeiras unidades foram fabricadas no Japão, com vestimentas costuradas à mão, e cerca de 350 mil bonecas foram vendidas apenas no primeiro ano.
A Barbie também se destacou como um dos primeiros brinquedos a utilizar intensivamente a publicidade televisiva como estratégia de marketing. Estima-se que mais de um bilhão de bonecas tenham sido vendidas em mais de 150 países e, segundo a Mattel, três Barbies são comercializadas a cada segundo.
Apesar do sucesso, a Barbie recebeu críticas por padrões de beleza irreais. Em resposta, a Mattel introduziu, a partir dos anos 1980, maior diversidade de profissões, etnias e tipos de corpo. Assim, ao longo do tempo, a Barbie passou por diversas mudanças visuais e se transformou para acompanhar debates e mudanças sociais.
A partir dos anos 2000, os filmes de animação da Barbie desempenharam papel central na renovação da marca junto às novas gerações. Produzidos majoritariamente para o consumo doméstico e para plataformas de streaming, esses filmes apresentaram narrativas inspiradas em contos clássicos, fantasia e aventura.
Em 2023, o lançamento do filme live-action “Barbie”, estrelado por Margot Robbie, marcou um ponto de inflexão na história da marca. Com uma abordagem metalinguística, o filme refletiu sobre o significado cultural da Barbie, suas contradições e seu impacto social. O sucesso foi imediato, tanto em bilheteria quanto em repercussão cultural, e transformou a produção em um dos maiores eventos cinematográficos do ano.
O êxito do filme impulsionou a criação de diversas edições especiais da Barbie, baseadas em figurinos e cenários do longa, como a coleção Barbie – O Filme que reproduz um dos visuais mais reconhecíveis da produção.