Do glamour europeu aos ícones de Las Vegas: cassinos pelo mundo

Eles concentram hotéis icônicos, restaurantes premiados, espetáculos grandiosos e arquitetura marcante. O Flipar mostra a seguir alguns desses cassinos!

Crédito: gemini

Capital mundial dos cassinos – Las Vegas concentra dezenas de complexos gigantescos, unindo jogos, hotéis, shows e gastronomia. A cidade transformou o jogo em indústria de entretenimento em escala global.

Crédito: Reprodução/Instagram

Os mais famosos – Bellagio, Caesars Palace e MGM Grand estão entre os nomes mais emblemáticos da cidade. São símbolos de luxo, grandiosidade e da imagem internacional de Las Vegas.

Crédito: Reprodução do Instagram

Outros destaques de Las Vegas – Wynn, Venetian, Mirage, Luxor e Mandalay Bay ampliam a diversidade de estilos e experiências. Cada um aposta em temas arquitetônicos e públicos distintos.

Crédito: Divulgação

Macau (China) – Principal polo mundial do jogo em receita, supera Las Vegas nesse quesito. Combina cassinos monumentais com forte influência cultural chinesa.

Crédito: Reprodução do Youtube

Singapura – Sede de dois resorts integrados de luxo, como o Marina Bay Sands. O modelo alia jogo, arquitetura futurista e forte controle estatal.

Crédito: Someformofhuman/Wikimédia Commons

