Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar .

Com lapsos de memória, Guta Stresser, a Bebel da ‘Grande Família’ descobre que tem esclerose múltipla

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.