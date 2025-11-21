Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mais de 40 próteses! Veja quanto tempo levou para ator se transformar em ‘Frankenstein’

Mais de 40 próteses! Veja quanto tempo levou para ator se transformar em ‘Frankenstein’

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Entretenimento

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar