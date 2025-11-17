Conheça Longyearbyen, o destino na Noruega onde morrer é “proibido” 23:44 | 17/11/2025 Autor Flipar Flipar Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia Localizada no arquipélago norueguês de Svalbard, a cidade de Longyearbyen apresenta uma questão bem peculiar, que chama a atenção. Afinal, desde 1950, o governo norueguês promulgou uma lei que tornou ilegal morrer e ser enterrado por lá. / Crédito: - Imagem de gus880 por Pixabay Antes de tudo, Longyearbyen é a cidade mais setentrional do planeta, habitada principalmente por mineiros. Além disso, é um dos lugares mais frios do mundo, pois já registrou incríveis −46,3 °C no dia mais gelado de sua história. Crédito: Imagem de XINGCHEN XIAO por Pixabay Com um clima ártico, a cidade possui cerca de 1.000 ursos polares, que representam uma ameaça aos cerca de 2.144 habitantes. Crédito: Imagem de XINGCHEN XIAO por Pixabay A proibição de morrer acontece justamente por conta das condições ambientais adversas. O primeiro ponto, aponta o Times of India, é o permafrost, solo congelado. Crédito: Imagem de XINGCHEN XIAO por Pixabay Esse solo congelado, algo característico pelo clima de Longyearbyen, impede que se façam buracos profundos para os métodos tradicionais de sepultamento. Crédito: Reprodução do Flickr Nick M Mais do que isso, com a temperatura baixa da cidade, os cadáveres simplesmente não se decompõem com o passar do tempo, sendo um fator problemático. Crédito: - Ekrem Canli/Wikimédia Commons Diante disso, em Longyearbyen, foi relatado que os vírus e as bactérias continuam preservados em perfeitas condições, mesmo diante das temperaturas adversas. Crédito: Andre Shutterbird/Wikimédia Commons De acordo com a Men’s Health, em 1998, um grupo de cientistas exumaram cadáveres daqueles que morreram de Gripe Espanhola em 1918. Eles, então, conseguiram recuperar amostras vivas do vírus mortal. Crédito: Dagny/Wikimédia Commons Dessa forma, se uma pessoa morrer de uma doença infecciosa, o corpo e os patógenos continuarão preservados e não voltarão à natureza como deveria acontecer naturalmente. Crédito: Bjørn Christian Tørrissen/Wikimédia Commons Com isso, em 1950, o governo da Noruega promulgou uma lei em que se torna ilegal morrer e ser enterrado dentro dos limites da cidade. Assim, todas as entradas dos cemitérios que existem foram fechadas. Crédito: josef knecht /Wikimédia Commons Como não há possibilidade de uma pessoa viver para sempre, quem está na fase final da vida é encaminhado para o continente, a mais de 2.000 quilômetros de distância. Crédito: Reprodução do Flickr Malcolm Bott Se a morte é proibida por lá, os nascimentos não são diferentes. Afinal, gestantes são incentivadas a deixarem a cidade e se mudarem para o continente um mês antes da data prevista para o parto. Crédito: Ekrem Canli /Wikimédia Commons