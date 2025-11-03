Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nesse lugar, quem anda 4 km ‘ganha’ ou ‘perde’ 21 horas. Entenda o fuso louco

Nesse lugar, quem anda 4 km ‘ganha’ ou ‘perde’ 21 horas. Entenda o fuso louco

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar