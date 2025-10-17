Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar .

Crédito: A leiteira (1658-1660) - Johannes Vermeer,pintor holandês especializado em cenas de interiores domésticos da vida da classe média - Domínio Público/Wikimédia Commons - Domínio Público/Wikimédia Commons

Teoria sugere identidade da ‘Moça com Brinco de Pérola’, de Johannes Vermeer

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.