Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar .

Crédito: Facebook Me Fode que Eu Sou Produção

Grupo cria o “Debora Bloco”, em homenagem à intérprete da vilã morta em Vale Tudo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.