Inseto ‘do bem’: larva come plásticos e combate a poluição

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar .

Crédito: Imagem de GUDE PAVAN e de Rita-?‍? und ? mit ❤ por Pixabay

/ Crédito: Fathiya Khamis/Centro Internacional de Fisiologia e Ecologia de Insetos do Quênia

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.