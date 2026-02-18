Todo Carnaval tem seu fim: 5 signos que ficam tristes com o término da folia / Crédito: EdiCase Astrologia

O Carnaval é sinônimo de música, encontros, fantasia e liberdade. No fim dele, enquanto algumas pessoas voltam à rotina sem olhar para trás, outras sentem uma verdadeira saudade antecipada quando a festa termina. Na astrologia, certos signos têm uma ligação natural com alegria, movimento e celebração, e por isso tendem a sentir mais intensamente o “after” emocional da folia. A seguir, descubra quais são os signos que mais ficam tristes quando o Carnaval acaba!

1. Leão Os leoninos brilham em ambientes festivos. Eles adoram socializar, se expressar e sentir a energia coletiva vibrando. Quando o Carnaval termina, podem sentir como se o palco tivesse se apagado — e isso mexe com o humor. Leão é regido pelo Sol e se alimenta de entusiasmo, calor humano e momentos de destaque.

2. Libra Os librianos são regidos por Vênus, planeta do prazer e das relações. Por isso, amam a estética, a harmonia e o clima social que o Carnaval proporciona. Eles curtem a beleza das fantasias, as conexões e a leveza das interações. Quando tudo acaba, sentem falta daquele ar encantado no ambiente. 3. Peixes Os piscianos vivem intensamente as emoções e tendem a mergulhar na atmosfera simbólica e fantasiosa do Carnaval. Quando a festa acaba, podem sentir uma melancolia sutil — como se estivessem voltando de um sonho bonito. 4. Sagitário Sagitário ama qualquer situação que traga aventura, novidade e sensação de liberdade — e o Carnaval é praticamente um paraíso sagitariano. O encerramento da festa pode parecer o fim de uma viagem incrível. Regido por Júpiter, o signo busca expansão, diversão e experiências.